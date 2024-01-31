В Воронеже трех женщин подозревают в организации подпольного казино

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 31 января. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной организации и проведения азартных игр в Воронеже под видом легальной букмекерской конторы. Фигурантами дела стали три местных жительницы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Пресечена преступная деятельность группы лиц по предварительному сговору. Трое ее участниц, местные жительницы в возрасте от 41 до 50 лет, подозреваются в незаконной организации азартных игр на территории областного центра. <…> Следователями следственного управления СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подозреваемые вели противоправную деятельность с 2021 года под видом легальных букмекерских контор, азартные игры были замаскированы под прием ставок на реальные спортивные события. Доход от криминального бизнеса исчислялся миллионами рублей.

"Игорный клуб располагался в одном из нежилых помещений на ул. Димитрова. На момент проведения проверки оперативники и следователи СУ СК России по Воронежской области застали в помещении десятерых игроков и двух сотрудниц подпольного клуба. При осмотре места происшествия изъято 32 аппаратных комплекса, средства связи, около 200 тыс. рублей, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, подозреваемые дали признательные показания. Также по уголовному делу допрошены лица из числа игравших в клубе, которые подтвердили незаконную деятельность заведения. "Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы", - отметили в пресс-службе.