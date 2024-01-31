В Коми возбудили дело после нападения бездомных собак на девочку

Инцидент произошел в районе школы №5

СЫКТЫВКАР, 31 января. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на девочку-подростка. Нападение произошло в районе школы №5, девочка получила травмы, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"По поручению председателя СК РФ по результатам проверки опубликованной в СМИ информации о получении девочкой-подростком телесных повреждений в результате нападения на нее бездомных собак в районе школы №5 города Ухты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело. О нападении написала в социальных сетях мать девочки, сообщив, что одна из собак несколько раз укусила ребенка за ногу и порвала одежду.

По данным следствия, 28 января в результате нападения собак девочка 2008 года рождения получила телесные повреждения, с которыми обратилась в медицинское учреждение. Ответственным за организацию отлова животных без владельцев на территории города является управление ЖКХ администрации Ухты. Проводится комплекс следственных действий. Из лечебных учреждений, органов полиции, единой дежурной диспетчерской службы запрошены сведения об обращениях граждан, пострадавших от нападений бродячих животных, изучается документация, имеющая значение для дела, допрашиваются участники уголовного судопроизводства, сообщило следственное управление.

Проблема бездомных собак периодически обостряется в Ухте. В июле 2022 года заместитель начальника управления ЖКХ администрации Ухты была признана судом виновной в халатности, повлекшей гибель двух женщин от укусов безнадзорных собак, еще 45 человек пострадали и обращались в больницы с укусами. Чиновница приговорена к трем годам колонии условно с испытательным сроком и ограничениями на три года. По искам пострадавших администрация Ухты выплатила более 2,4 млн рублей компенсаций ущерба.