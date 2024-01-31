У острова Лесбос разбилась лодка с мигрантами

По данным Skai, обнаружены тела двух погибших

АФИНЫ, 31 января. /ТАСС/. Лодка с нелегальными мигрантами потерпела крушение во время шторма у острова Лесбос, 57 человек спаслись, обнаружены тела двух погибших, идут поиски одного пропавшего без вести. Об этом сообщает телеканал Skai со ссылкой на Береговую охрану.

По ее данным, пластиковая лодка, которая прибыла в греческие воды с побережья Турции, разбилась в районе Палиос к северо-востоку от Лесбоса. Из-за штормового ветра, дующего в этом районе с порывами до девяти баллов по шкале Бофорта, на море не удалось провести поисково-спасательную операцию.

Уже на суше полиция обнаружила тела двух погибших, а также в общей сложности 57 иностранцев, которые самостоятельно высадились на острове и укрылись на окружающих холмах. По словам одного из выживших, один из мигрантов упал в море, когда лодка ударилась о скалистый берег, и о нем с тех пор ничего не известно. Спасатели ведут его поиски.

Мигранты отправлены в карантинную зону Центра приема и идентификации мигрантов и беженцев "Кара-Тепе" в Митилини.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывают по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2023 году в Грецию прибыли более 33 тыс. нелегальных мигрантов и беженцев, в том числе свыше 27 тыс. - по морю.