Замглавы Военно-медицинской академии обжаловал арест по делу о мошенничестве

Дата рассмотрения апелляционной жалобы Павла Вешкина еще не назначена

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Замначальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павел Вешкин обжаловал решение о своем аресте по подозрению в мошенничестве.

"Поступила апелляционная жалоба на решение Хамовнического суда Москвы о заключении Вешкина под стражу. Дата рассмотрения пока не назначена", - сообщили ТАСС в суде. Ранее суд отправил Вешкина в СИЗО до 9 марта.

На своем посту Вешкин занимался вопросами контрактной службы. В случае, если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Военно-медицинская академия им. Кирова основана в Петербурге в 1798 году, тогда она называлась Главным врачебным училищем. Это один из крупнейших военно-медицинских вузов страны, в его состав на правах филиалов входят Саратовский военно-медицинский институт, Самарский военно-медицинский институт и Томский военно-медицинский институт. В мае 2015 года в академии впервые в России была проведена успешная операция по пересадке тканей лица.