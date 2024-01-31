Суд назначил восемь лет колонии обвиняемому по первому делу о диверсии в Петербурге

Первые два года Вячеслав Зайцев будет отбывать в тюрьме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по первому в истории городского суда делу о диверсии - поджоге релейного шкафа на железной дороге. 19-летний Вячеслав Зайцев приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Первые два года Зайцев будет отбывать в тюрьме, остальные шесть - в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.

В прениях сторон на прошлой неделе прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник запрашивал для фигуранта наказание в виде девяти лет лишения свободы, из которых два года - с отбыванием в тюрьме.

Как установило следствие, 17 марта 2023 года Зайцев за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей поджег железнодорожный релейный шкаф с устройствами сигнализации, централизации и блокировки на перегоне между станциями Горелово и Красное Село. Свои действия молодой человек записал на видеокамеру, а в следующие два дня "куратор" в Telegram перечислил на его электронный кошелек 10 тыс. рублей.

Зайцев свою вину признал. Как уточнили в пресс-службе судов, ущерб от преступления составил 1 566 рублей 87 копеек и был возмещен еще на стадии предварительного расследования.