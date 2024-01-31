Защита осужденной экс-зампреда правительства Прикамья будет оспаривать приговор

Елену Лопаеву признали виновной в хищении бюджетных средств в особо крупном размере

ПЕРМЬ, 31 января. /ТАСС/. Защита осужденной Елены Лопаевой - бывшего заместителя председателя правительства Пермского края - будет оспаривать приговор суда. Об этом сообщил журналистам адвокат Лопаевой Александр Березин.

"Конечно, мы будем подавать жалобу. Приговор необоснованный, он не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Найданова сделала хитрый ход - нас оговорила, а сама уехала. Это вина и следствия, потому что в отношении Найдановой не была избрана мера пресечения, она этим воспользовалась", - сказал Березин.

Ленинский районный суд Перми приговорил 31 января Лопаеву к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав ее виновной в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Она была взята под стражу в зале суда.

Гособвинение просило для фигурантки наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей по делу о хищении бюджетных средств благотворительного фонда "Содействие - ХХI век". В отношении Лопаевой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Лопаева была задержана в январе 2022 года. По версии следствия, занимая должность зампредседателя правительства Пермского края, она вступила в сговор с руководителем фонда Еленой Найдановой для хищения денег. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненная бюджету края, оценивается в 67,7 млн рублей. К рассмотрению уголовного дела суд приступил в июне 2023 года. После нескольких заседаний суда вторая обвиняемая по уголовному делу - бывший директор благотворительного фонда "Содействие - ХХI век" Найданова - была объявлена в розыск, а материалы в отношении нее были выделены в отдельное производство. Лопаева в ходе судебных заседаний свою вину не признала.