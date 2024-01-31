Суд отменил приговор по делу о взятке бывшему замглавы челябинского района

В 2023 году Виктору Чистякову назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила приговор в отношении бывшего заместителя главы Ашинского муниципального района Виктора Чистякова, осужденного в 2023 году на восемь лет за получение взятки в крупном размере. Дело направили на новое рассмотрение, сообщили журналистам в пресс-службе облсуда.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Виктора Чистякова <…>, отменил приговор Ашинского городского суда. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение", - сказали в пресс-службе.

Ашинский городской суд 24 июля 2023 года признал бывшего заместителя главы района виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Приговором суда ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на два года. В качестве дополнительного наказания был назначен штраф 2,4 млн рублей.

11 февраля 2022 года со ссылкой на пресс-службу контрольно-счетной палаты региона сообщалось, что на строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении проверяющие выявили факты невыполненных и некачественно выполненных работ, которые были оплачены по муниципальному контракту. В прокуратуре уточняли, что в суде было установлено, что мужчина через посредника якобы получил взятку в сумме 800 тыс. рублей от заместителя директора коммерческой организации.