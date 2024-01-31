В низовьях Немана в Литве паводком затопило 18 тыс. га

На затопленных территориях в своих домах находятся более 120 человек

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Паводок в Литве затопил в низовьях Немана территорию площадью 18 тыс. га. Об этом сообщил журналистам начальник противопожарно-спасательной службы Шилутского района Дарюс Эндзелис.

"Площадь затопленных территорий увеличилась до 18 тыс. га", - сказал он.

В начале недели было затоплено 15 тыс. га. Однако уровень воды стабилизировался, и в протоках Немана пока не растет. Как отметил Эндзилас, развитие ситуации зависит от ледяного покрова на реках и в Куршском заливе. "Если образуются ледяные заторы, паводок может усилиться", - отметил он.

На затопленных территориях в своих домах находятся более 120 человек. Экстренно за помощью никто из них не обращался, но в понедельник зафиксирован трагический инцидент. В деревне Жальгиряй у своего дома в воде был обнаружен утонувший мужчина.

Весенние наводнения в низовьях Немана случаются ежегодно. Однако в этом сезоне из-за нестабильной погодной ситуации это происходит уже третий раз.