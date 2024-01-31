Полицейские изъяли оружие, боеприпасы и наркотики у жителя Донецка

После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении подозреваемого

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Правоохранители изъяли оружие, боеприпасы и наркотики у жителя Кировского района Донецка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

"В ходе оперативных мероприятий стражи порядка в одном из частных домовладений обнаружили и изъяли автомат АК-47, магазин от автомата с 29 патронами калибра 7,62 мм, корпус гранаты Ф-1, 3 корпуса гранаты РГД-5, гладкоствольное ружье, 9 патронов 20-го калибра, 2 запала УЗРГМ, 4 запала УЗРГМ-2, предположительно взрывчатое вещество и два бумажных свертка с порошкообразным веществом белого цвета", - сообщили в ведомстве.

В МВД добавили, что после проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении подозреваемого.