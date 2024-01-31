Кавээнщика из Приморья подозревают в понуждении девочек к действиям сексуального характера

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе следствия

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе следствия, сообщает пресс-служба ведомства.

Адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, сообщил ТАСС, что речь идет об участнике и руководителе команды КВН "Океан" из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году, Сергее Андрейчуке.

"В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера). Глава ведомства запросил у руководителя следственного управления по Приморскому краю Владимира Фомина доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах и по иным доводам обращения", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, в СМИ ранее сообщалось о несогласии с установлением обстоятельств совершения жителем Приморского края противоправных действий сексуального характера в отношении трех девушек, которые на тот момент были несовершеннолетними.