Два человека погибли и два пострадали при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Возгорание было ликвидировано

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Два человека стали жертвами пожара в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома на Большой Юшуньской улице произошел пожар. Он был ликвидирован. Погибли два человека и двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Один погибший был найден в очаге пожара, второй человек умер в карете скорой помощи. Еще двух человек удалось спасти.

Как уточнил источник ТАСС, квартира, где произошел пожар, была сильно захламлена. Площадь возгорания составила 20 кв. м, горели вещи на балконе и в коридоре, а также мебель.

По факту пожара Зюзинская межрайонная прокуратура начала проверку. "Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении прокуратуры.

В новость внесены изменения (14:01) - расширены заголовок и цитата, добавлена информация о пожаре.