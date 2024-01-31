В Калуге опровергли сообщения о стрельбе в школах

Как заявил губернатор региона Владислав Шапша, рассылка ложной информации является работой украинских спецслужб

ТАСС, 31 января. Сообщения о стрельбе в школах Калуги, распространенные по анонимным Telegram-каналам, являются ложными, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

"Это все работа украинских спецслужб. Ничего подобного не происходит. Школы в безопасности. Доверяйте официальным источникам, перепроверяйте информацию и не помогайте нашим врагам распространять фейки", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

В свою очередь в правительстве региона уточнили, что трансляция ведется от вновь созданных Telegram-каналов, аналогичных тем, которые накануне рассылали ложные сообщения о планируемых преступлениях.

"Данные сообщения ложные, созданы специально для распространения паники среди учеников и их родителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД России по Калужской области также добавили, что данные сведения не соответствуют действительности.