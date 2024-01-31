В Челябинской области студента задержали по делу о ложном минировании колледжа

Максимальная санкция по вменяемой молодому человеку статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с оперативниками УМВД России по Магнитогорску установили и задержали 19-летнего студента, который сообщил заведомо ложную информацию о минировании колледжа, следует из материалов, опубликованных пресс-службой главного управления МВД России по региону.

"В отдел полиции Правобережный УМВД России по Магнитогорску поступило сообщение о существующей угрозе в одном из магнитогорских колледжей. В ходе обследования объекта опасных предметов не обнаружено. В дальнейшем <…> сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с оперативниками УМВД России по Магнитогорску установили и задержали 19-летнего студента одного из городских колледжей, который совершил заведомо ложное сообщение о минировании", - сказано в материалах.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.