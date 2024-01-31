В Приморье приостановили уголовное дело на экс-депутата Госдумы Сопчука

Он находится в розыске по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Уголовное дело на бывшего депутата Госдумы и экс-депутата Законодательного собрания Приморья Сергея Сопчука приостановлено. Он находится в розыске по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщил на коллегии прокуратуры региона прокурор Приморья Сергей Столяров.

"Всего приостановлено 17 уголовных дел по противодействию коррупции.<…> Четыре фамилии всего: Абушаев, Сопчук, Стуков и бывший руководитель ВПОПАТ Самигуллин. Абушаев защищает родину на фронте, Самигуллин убыл в зону СВО, Сопчук в розыске, Стуков тоже", - отметил Столяров.

Прокурор края добавил, что уголовные дела приостановлены на основании пунктов 2 (подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам) и 3 (место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует) УПК РФ статьи 208 "Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия". Ранее прокуратура сообщала, что Сопчук объявлен в международный розыск.

Сопчук обвиняется в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, замещая государственную должность, Сопчук занимался коммерческой деятельностью в нескольких подконтрольных ему организаций, а также участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия и предоставил предприятию через посредников средства под видом займов на общую сумму более 1 млрд рублей.

Уголовные дела были возбуждены 19 ноября 2021 года третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Приморскому краю. 26 ноября по нескольким адресам следователями проведены обыски и другие следственные действия.