31 января, 12:21
Военная операция на Украине

В Белгородской области при атаке БПЛА повреждения получили два автомобиля

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, также выбиты окна в частном доме

ТАСС, 31 января. Село Богун-Городок Белгородской области подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), повреждены два легковых автомобиля и частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате двух сбросов взрывных устройств пострадавших нет, осколками повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в одном частном домовладении", - проинформировал глава региона.

По его словам, оперативные службы работают на месте. 

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