Защита обжалует приговор по делу экс-главы Внешпромбанка о хищении 130 млрд рублей

Лариса Маркус получила за это 13 лет колонии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Защита будет обжаловать приговор президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус, получившей 13 лет колонии за хищение около 130 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Елена Артемьева.

"Мы будем обжаловать вынесенный судом обвинительный приговор", - сказала Артемьева.

Суд 31 января вынес приговор фигурантам дела, взыскав с них в пользу Внешпромбанка около 130 млрд рублей. Бывшего первого вице-президента банка Али Аджина приговорили к девяти годам колонии, бывшего начальника отдела кредитования банка Марину Клюеву - к 4,5 года. Осуществлявшие обналичивание денег Ольга Мулина, Евгений Орас, Генрих Малой осуждены на сроки от пяти до семи лет лишения колонии. Также признанная виновной в обналичивании Екатерина Берлин была осуждена на три года условно и амнистирована. Все приговоренные к реальным срокам осужденные, находившиеся на свободе, были взяты под стражу в зале суда. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

В зависимости от роли в преступлениях суд признал фигурантов дела виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным следствия, Маркус, являвшаяся президентом Внешпромбанка, и ее брат, бывший совладелец банка Георгий Беджамов, в апреле 2009 года создали в целях хищения средств кредитной организации преступную группу, в состав которой вошли вице-президент банка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. С апреля 2009 по декабрь 2015 года, считает следствие, средства банка (в общей сложности 156 млрд рублей) были присвоены путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома. В мае 2017 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы (позднее Мосгорсуд сократил срок до 8,5 года), ее заместителя Екатерину Глушакову - к четырем годам.

Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 года. Георгий Беджамов был также президентом Федерации бобслея и скелетона России. В апреле 2016 года он был задержан полицией Монако, но местные власти отказали в его экстрадиции. После этого он уехал в Великобританию.