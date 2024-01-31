В Кисловодске поступила информация о минировании здания городского суда

Службы экстренного реагирования выехали на место, отметил глава курорта Евгений Моисеев

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания городского суда проверяют в Кисловодске, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Поступила информация о минировании здания городского суда по проспекту Ленина. Все службы экстренного реагирования выехали на место. В данный момент проводится проверка", - рассказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что в Железноводске поступило сообщение об угрозе минирования детских садов №6 "Улыбка", №9 "Солнышко", №11 "Лесной уголок" и общеобразовательной школы № 1.