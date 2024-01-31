В ДНР к 28 годам колонии заочно приговорили двух бойцов ВСУ

Сергей Баранов и Виктор Юшко обстреляли Горловку в 2015 году

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил двух украинских артиллеристов к 28 годам колонии каждого за обстрелы Горловки, в результате которых погибли мужчина и ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры ДНР.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины 42-летнего Сергея Баранова и 52-летнего Виктора Юшко. <...> Выполняя приказ военнослужащие из артиллерийских крупнокалиберных орудий, снаряженных осколочно-фугасными снарядами реактивных систем залпового огня "Град", произвели обстрел города. В результате обстрела жилого дома по улице Планерной погиб мужчина и его малолетняя дочь, еще троим членам семьи, получившим ранения, удалось спастись", - сообщили в прокуратуре.

Преступление было совершено в мае 2015 года, когда осужденные Баранов и Юшко были командирами артиллерийских подразделений отдали преступный приказ военнослужащим об обстреле жилых домов и иных объектов гражданской инфраструктуры Горловки.

Они признаны виновными по п. "а", "в", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической ненависти, в отношении малолетнего, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической ненависти, в отношении малолетнего, общеопасным способом, не доведено до конца по независящим от них обстоятельствам), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом).