В Новосибирской области в результате пожара погиб ребенок

Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Тело ребенка обнаружено после тушения пожара в Карасуке Новосибирской области, возбуждено дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 31 января 2024 года днем в городе Карасуке произошло возгорание частного дома. В доме находилось четыре человека. После тушения пожара обнаружено тело двухлетней девочки", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. "Следователи провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым будут назначены экспертизы для установления причины и источника возгорания", - отмечает пресс-служба.