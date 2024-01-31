В США произошел взрыв на газопроводе

Столб пламени поднялся на 150 м

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Взрыв произошел на газопроводе на границе американских штатов Оклахома и Техас в ночь на 31 января, столб пламени поднялся на высоту более 150 м. Об этом сообщила местная пожарная служба.

"Согласно нашим оценкам, высота пламени превышает 500 футов (152,4 м)", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) пожарных техасского городка Букер на границе с Оклахомой.

Пожарные опубликовали несколько видеозаписей с места пожара. На видео видно, как языки пламени поглощают линии электропередач.

Как передает агентство Reuters, энергокомпания Phillips 66 перекрыла подачу газа на участке пострадавшего газопровода. Причину произошедшего специалисты компании пока не выяснили, но утверждают, что в результате взрыва и пожара на газопроводе никто не пострадал, а "близлежащим домам ничего не угрожает". Дороги в районе происшествия перекрыты, на место прибыли экстренные службы.