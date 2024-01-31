Суд назначил три года условно замгенконструктора НПО имени Лавочкина

Александра Моишеева признали виновным по делу о хищении 92 млн рублей при разработке орбитального телескопа "Спектр-УФ"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к трем годам колонии условно 79-летнего заместителя генерального конструктора НПО имени С. А. Лавочкина Александра Моишеева, признав его виновным по делу о хищении 92 млн рублей при разработке первого российского орбитального телескопа "Спектр-УФ", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговором Басманного районного суда Москвы Моишеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и испытательным сроком на три года. Назначенное наказание суд постановил считать условным", - говорится в приговоре, который огласила судья Елена Ленская.

Фигурантами дела являются также бывший главный инженер НПО Владимир Климушин, гендиректор компании "Мосинформстрой" Анатолий Скакунов и его заместитель Алексей Омельяненко. Как установил суд, Моишеев и три его сообщника фиктивно завысили стоимость проекта, выведя более 90 млн рублей на подконтрольные счета. При этом они утверждают, что все средства были потрачены по назначению.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить подсудимым от двух до четырех лет колонии общего режима. В итоге Климушин получил 2,5 года условно с испытательным сроком на 2,5 года, Омельяненко по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено три года условно со штрафом 800 тыс. рублей. Уголовное преследование Скакунова прекращено в связи с его смертью. Всем фигурантам суд изменил категорию с тяжкого преступления на средней тяжести, они освобождены от отбытия наказания за истечением сроков давности. Гражданский иск Роскосмоса в размере более 92,5 млн рублей удовлетворен полностью.

По версии следствия, разработчики орбитального телескопа во время подписания дополнительного соглашения к госконтракту умышленно завысили стоимость работ со 160 до 252 млн рублей. Ученые использовали сложные гражданско-правовые операции и ввели в заблуждение остальных сотрудников НПО.

Моишеев участвовал в создании советских луноходов, в российских программах полетов на Марс и Венеру, был конструктором космической обсерватории "Астрон", которая успешно функционировала в 1983-1989 годах. В 2000-х годах был назначен главным конструктором первого российского орбитального телескопа "Спектр-УФ". В 2009 году Роскосмос поставил НПО имени Лавочкина задачу разработать контрольно-измерительный стенд для телескопа, который, как ожидается, будет близок по своим возможностям к американскому космическому телескопу "Хаббл".