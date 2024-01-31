В Белгородской области при атаке БПЛА со стороны ВСУ пострадал мужчина

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что также поврежден автомобиль

ТАСС, 31 января. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в селе Богун-Городок Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения лица. Сотрудники администрации сельской территории пострадавшего доставляют в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - проинформировал глава региона.

Также поврежден один легковой автомобиль. "Оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор.