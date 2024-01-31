В Коми зафиксировали разлив нефти

Площадь загрязнения составляет около 600 кв. м

СЫКТЫВКАР, 31 января. /ТАСС/. Разлив нефти произошел в Ухтинском районе Республики Коми, предварительно вылилось 0,4 куб. м нефти, загрязнено около 600 кв. м. Прокачка нефти по аварийному трубопроводу остановлена, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

"Сегодня в 15:58 мск от МЧС поступила информация об инциденте на межпромысловом нефтепроводе ППСН "Ярега" - ПСП "Ухта" (вторая нитка), пикет 62, связанном с разливом нефти. Площадь загрязнения примерно 600 кв. м, объем разлившейся нефти - 0,4 куб. м", - сообщила министр в Telegram-канале.

По ее информации, прокачка нефти по трубопроводу остановлена. Место инцидента локализовано, попадание в водные объекты отсутствует. 1 февраля на место выедет межведомственная комиссия, добавила глава Минприроды Коми.