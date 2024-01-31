Эксперты уничтожили подозрительный предмет у посольства Израиля в Швеции

Взрывотехники предположили, что это было взрывное устройство

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Эксперты Национального взрывотехнического центра уничтожили неизвестный предмет, который был обнаружен на территории посольства Израиля в Стокгольме. Об этом сообщает телеканал TV4.

"Специалисты Национального взрывотехнического центра уничтожили предмет", - сообщила представитель полиции Ребекка Ландберг. - Начато предварительное следствие по делу о крупном общественно опасном разрушении и грубых незаконных угрозах.

Взрывотехники предположили, что это было взрывное устройство. Сколько оно пролежало здесь, неизвестно. Как сообщили очевидцы, при его уничтожении с места событий донесся сильный хлопок. Необходимости в эвакуации сотрудников посольства или жителей близлежащих домов не возникло.

"Сегодня израильское посольство в Стокгольме и его сотрудники подверглись нападению. Мы благодарим шведские власти за их оперативные действия. Террор нас не запугает", - написал в Х (ранее Twitter) посол Израиля Зив Нево Кульман.