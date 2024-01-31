Единственному оставшемуся в деле об избиении Алексея Шведа фигуранту продлили арест

Ожидается, что на следующем заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимый выскажет свое отношение к инкриминируемому ему преступлению

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил до середины лета срок ареста Юсуфу Мирашурову, который остался единственным фигурантом в уголовном деле об избиении баскетболиста Алексея Шведа в центре Москвы. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, в поступивших для рассмотрения по существу материалах в окончательной редакции Мирашурову (водителю одного из экс-фигурантов дела) вменяется теперь только причинение тяжкого вреда здоровью.

Следствие смягчило Мирашурову обвинение, исключив из него хулиганство и классифицирующий признак "из хулиганских побуждений", и прекратило уголовное преследование троих подследственных. "Продлить в отношении Мирашурова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июля 2024 года", - огласила постановление судья Елена Абрамова.

Как ожидается, на следующем заседании 13 февраля прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимый выскажет свое отношение к инкриминируемому ему преступлению. Затем суд определит порядок и приступит к слушанию уголовного дела по существу.

Баскетболист был избит в ночь на 2 мая 2023 года у ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы. Его доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. По делу первоначально были задержаны три человека. Четвертого фигуранта, Мирашурова, задержали, когда он покупал аваибилеты, чтобы покинуть РФ.

В мае 2023 года студент МГИМО Князь Амирасланов и его брат, учащийся Британской высшей школы дизайна Эльсевар, были арестованы на три месяца по делу о нападении на спортсмена. После анализа всех материалов дела сотрудники СК пришли к выводу, что в действиях братьев Амираслановых отсутствует состав преступления. Они были отпущены из-под стражи, обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений и хулиганстве с них были сняты. Еще одним обвиняемым по делу проходил студент МГИМО Глеб Писарев, который летом 2023 года был арестован, но позже также был отпущен под домашний арест. При этом, как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, главным обвиняемым по делу остался водитель одного из Амираслановых Юсуф Мирашуров. Изначально он обвинялся в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Шведу 35 лет, он выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В России игрок представлял московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). Сейчас он выступает за китайский клуб "Шаньси Лунгс".