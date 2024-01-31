В Адыгее возбудили дело в отношении водителя, высадившего ребенка из автобуса

По версии следствия, он высадил 15-летнюю девочку из-за проблем с оплатой в минусовую погоду

МАЙКОП, 31 января. /ТАСС/. Следователи в Адыгее возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, высадившего 15-летнюю девочку в морозную погоду из-за проблем с оплатой, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Адыгея.

"Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея по поручению председателя СК России в отношении водителя автобуса, высадившего несовершеннолетнюю, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в поселке Яблоновский водитель автобуса высадил 15-летнюю девочку из-за проблем с оплатой через терминал, несмотря на минусовую температуру воздуха, а также тот факт, что рейс был последним на маршруте.

По информации следствия, инцидент произошел около 21:00 мск 29 января. Следователями изъята правоустанавливающая документация организации, осуществляющей коммерческие перевозки пассажиров, в которой работает водитель автобуса. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, его ход взят надзорным ведомством на контроль.