В Карачаево-Черкесии в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека

Еще один пострадал

ЧЕРКЕССК, 31 января. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло в Карачаево-Черкесии, два человека погибли, еще один травмирован. Об этом сообщило МВД по КЧР.

"На автодороге Майкоп - Карачаевск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. В результате водители автомобилей Geely и Lada Priora скончались на месте ДТП, один человек госпитализирован", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, водитель Geely выехал на полосу встречного движение и допустил столкновение с двумя автомобилями.