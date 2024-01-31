На Горьковском направлении МЖД человек попал под поезд

В связи с этим сохраняются задержи пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пешеход попал под поезд на участке Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 17:08 на перегоне Электроугли - Купавна Горьковского направления МЖД произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, переходил пути в неположенном месте. На период оказания помощи в течение 52 минут движение поездов на участке было организовано в реверсивном режиме", - значится в сообщении.

Так, на Горьковском направлении сохраняются задержи пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны. Но интервал электричек на МЦД-4 выдерживается.

"Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов и приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре", - заключили в пресс-службе.