Прокурор попросил восемь лет колонии для бывшей замглавы Минпросвещения за мошенничество

Марину Ракову обвиняют в хищении около 50 млн рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Гособвинение в среду попросило приговорить бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову, обвиняемую в хищении порядка 50 млн рублей, к восьми годам колонии. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кравченко.

"В ходе прений сторон, которые начались сегодня, прокурор потребовал приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима", - сказал он. Для Раковой сторона обвинения просила назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Также прокурор попросил приговорить бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева к шести годам и шести месяцам колонии по делу об особо крупном мошенничестве.