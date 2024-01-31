Прокурор попросил 6,5 года колонии для экс-ректора "Шанинки" Зуева

Его обвиняют в причастности к особо крупному мошенничеству

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Представитель госовбинения в среду попросил приговорить бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева к шести годам и шести месяцам колонии по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС рассказал адвокат ученого Дмитрий Кравченко.

"В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить моему подзащитному Зуеву наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев", - сказал он. Как рассказали ТАСС в суде, прокурор попросил также назначить бывшей замглаве Минпросвещения Раковой восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

При этом бывшего исполнительного директора "Шанинки" Кристину Крючкову прокурор попросил приговорить к трем годам колонии. Для проректора РАНХиГС Ивана Федотова прокурор требует пять лет и шесть месяцев. Двоим бывшим сотрудникам Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку и Евгению Инкину прокурор потребовал назначить по 3,5 года заключения. Все они также обвиняется по делу Раковой и Зуева. Кроме этого, три года представитель прокуратуры потребовал и для гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Артура Стеценко.

Для Зуева сторона обвинения также просила назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 900 тыс. рублей.

В деле имеется два эпизода особо крупного мошенничества. По версии стороны обвинения, в первом из них ФНФРО заключил два договора с "Шанинкой", которые предусматривали выполнение разных научных исследований, отчеты по которым были фальсифицированы, а выделенные на выполнение контрактов средства - похищены. Второй же эпизод связан с фиктивным трудоустройством 13 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук и Федеральный институт развития образования, которые являются структурными подразделениями РАНХиГС. Как считает обвинение, "мертвые души" на протяжении нескольких лет не появлялись на работе, однако им выплачивалась зарплата, которая также в итоге оказалась похищена фигурантами дела. По версии обвинителя, общий ущерб от действий подсудимых составляет 50 млн рублей.

Почти все фигуранты дела изначально были арестованы, однако после признания вины всем им была изменена мера пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Более того, Федотов выплатил государству свыше 5 млн рублей в счет погашения ущерба.