В Югре жительница получила условный срок за нанесение побоев ребенку

Ее также лишили родительских прав

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 января. /ТАСС/. Радужнинский городской суд Югры приговорил жительницу региона к трем годам условно и штрафу 20 тыс. рублей за систематические побои и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, потерпевший ребенок проживает в другой семье, обвиняемая лишена родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента округа.

"Радужнинским городским судом постановлен приговор в отношении ранее не судимой жительницы города, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного), а также по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). <…> Суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 117 ч. 2 п. "г", 156 УК РФ и по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний назначил ей окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что опека приняла решение отобрать ребенка у подсудимой, в настоящее время она лишена родительских прав, а ребенок проживает в другой семье.

Судом установлено, что обвиняемая мать двухлетнего ребенка из чувства неприязни к нему, осознавая, что он в силу своего возраста находится в беспомощном состоянии и полностью зависим от нее, систематически наносила ему побои. По заключению судебно-медицинской экспертизы и показаниям соседки, одна из которых слышала, что как только подсудимая заходила в комнату к мальчику, тут же начинались побои и он плакал. Сама соседка никогда не видела ребенка, так как с ним никто не гулял и не выводил на улицу.