В Краснодаре произошел пожар на рынке

Возгорание локализовали на площади 300 кв. м

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. На Восточном рынке в Краснодаре произошел пожар, загорелся торговый павильон. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Краснодаре огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рынке загорелся торговый павильон на площади 250 кв. м. Ведется тушение, на месте работают 57 специалистов и 25 единиц техники.

В новость внесены изменения (23:20 мск) - добавлена информация о локализации пожара.