Times: экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне за нарушение санкций

По данным газеты, бывший чиновник получал переводы на общую сумму в $82,5 тыс. на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Экс-губернатор Севастополя (2016-2019) и бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников был задержан в своем лондонском доме британской полицией. Как сообщает газета The Times, Овсянникова подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег, а предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля.

В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) изданию заявили, что 46-летний россиянин был задержан 22 января. Он обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму в £65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, предположительно также полученных в результате незаконных финансовых операций.

С ноября 2017 года Овсянников находится в санкционном списке МИД Соединенного Королевства, что предполагает арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам. Как говорится в пояснении к решению МИД, Овсянников "участвовал в дестабилизации Украины, подрыве или создании угрозы ее территориальной целостности", а также "получал выгоду за счет поддержки российского правительства".

Овсянникова в черные списки ранее внесли Евросоюз и США, однако в 2022 году Европейский суд по запросу россиянина аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении. В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.

Овсянников в 2016-2019 годах был губернатором Севастополя, а в октябре 2019 года стал замминистра промышленности и торговли РФ. После скандала, устроенного им 5 апреля 2020 года в аэропорту Ижевска, Овсянникова исключили из партии "Единая Россия", а премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил его от должности замминистра.