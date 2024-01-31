В результате украинского обстрела Никольского в ДНР ранения получили двое мужчин

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что в Никитовском районе Горловки из-за украинской атаки поврежден частный жилой дом

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Двое мужчин ранены в результате обстрела Никольского в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 31 января по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Никольское - ранены мужчины 1956, 1948 г. р." - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в Никитовском районе Горловки из-за украинского обстрела поврежден частный жилой дом.