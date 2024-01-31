В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека

Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Алёшки

ГЕНИЧЕСК, 31 января. /ТАСС/. Два мирных жителя пострадали при минометном обстреле города Алёшки Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС представитель военных следственных органов СК РФ.

"Сегодня при минометном обстреле населенного пункта Алёшки Херсонской области были ранены двое гражданских: мужчина 1974 года рождения и женщина 1952 года рождения", - сказал собеседник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщал об атаке ВСУ беспилотниками на Новую Каховку. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко уточнял, что в результате атаки погибли два мирных жителя.

В новость были внесены изменения (00:46 1 февраля) — меняется число погибших в последнем абзаце.