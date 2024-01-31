В Нижегородской области обезвредили два беспилотника

Пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперативных службах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, оба обезврежены системами РЭБ. Боевая часть БПЛА не сработала, пострадавших и повреждений нет, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

"Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области. <...> Боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала", - рассказал собеседник, отметив, что пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА нет.

По его словам, беспилотные аппаратные аппараты двигались со стороны Рязанской области на высоте около 50 м, полет проходил ночью. Беспилотники упали в лесопосадке недалеко от трассы, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи.