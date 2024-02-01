В Москве задержали еще двоих участников гонок, видео которых выложил Гаджиев

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции привлекли к ответственности еще двоих участников опасных заездов с нарушением правил дорожного движения на Кутузовском проспекте в Москве . Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские привлекли к ответственности еще двоих участников опасного заезда по Кутузовскому проспекту столицы. В отношении 22-летнего водителя, который с начала 2023 года привлекался за нарушения 28 раз, составлено еще 5 протоколов. 30-летний лихач, за тот же период нарушивший правила 116 раз, будет наказан еще за 7 нарушений", - написала она в телеграм-канале.

Волк отметила, что двое участников гонок, которые были задержаны ранее, уже получили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Ранее в сети появилось видео с несколькими молодыми людьми, сидящими за рулем автомобилей, которые на высокой скорости перестраиваются из одного ряда в другой, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения. Опубликовал их автоблогер Гаджи Гаджиев. Следственный комитет 23 января после гонок возбудил уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Позже в МВД сообщили, что один из участников опасных заездов задержан, второй участник пришел в полицию сам.