Жителя Камчатки задержали по подозрению в подготовке теракта

На мужчину завели уголовные дела по нескольким статьям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского задержан по подозрению в подготовке теракта на центральном тепловом пункте краевой столицы. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

"Задержан ранее судимый 34-летний житель Петропавловска-Камчатского, подозреваемый в подготовке теракта на центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском. Установлено, что злоумышленник арендовал гараж на территории краевого центра. Из помещения изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и книга экстремистского содержания", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ: "Террористический акт", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.