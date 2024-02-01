В Махачкале убили бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева

Спортсмена нашли мертвым возле подъезда дома

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев убит в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

"В Махачкале возле подъезда дома убит спортсмен, боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работает следственная группа.

Информацию об убийстве подтвердил ТАСС и близкий знакомый бойца. "Да, Магомедрасула убили", - сказал одноклубник Мутаева.

В сетях сообщается, что убитый был подопечным покойного Абдулманапа Нурмагомедова - отца Хабиба Нурмагомедова.