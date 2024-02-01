Sky: в результате распыления едкого вещества на юге Лондона пострадали девять человек

По информации телеканала, полиция ищет подозреваемого

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате распыления едкого вещества в районе Клапэм на юге Лондона. Как сообщает телеканал Sky News, вызванные на место происшествия экстренные службы оказали срочную медицинскую помощь женщине и двум детям.

Сообщается о госпитализации восьми пострадавших, из которых трое - сотрудники полиции, получившие легкие травмы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия и ведут поиски мужчины, который подозревается в распылении неизвестного вещества.

Как написала на странице в X (ранее Twitter) политик Марина Ахмад, представляющая Лейбористскую партию в лондонской Ассамблее, преступник мог бросить в людей емкость с кислотой после ДТП, произошедшего на Лессар-авеню в Клапэме около 19:30 по местному времени (22:30 мск).