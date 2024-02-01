Болдуин решил заявить суду о своей невиновности в убийстве оператора Хатчинс

Актер хочет, чтобы процесс прошел по ускоренной процедуре, пишет портал TMZ

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американский актер и продюсер Алек Болдуин решил заявить суду о своей невиновности в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс осенью 2021 года на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) в штате Нью-Мексико. Об этом сообщил в среду портал TMZ.

По его сведениям, Болдуин предпочел не являться лично на заседание суда, которое запланировано на 1 февраля и передал заявление о своей невиновности суду через адвокатов. Как отмечает издание, актер хочет, чтобы процесс прошел по ускоренной процедуре.

В середине января большое жюри в суде Нью-Мексико, ответственное в американской правовой системе за рассмотрение предлагаемых прокуратурой обвинений, вновь утвердило выдвижение в адрес Болдуина обвинений в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна Rust.

Ранее Болдуину уже предъявляли обвинения в убийстве Хатчинс, но их сняли за недостаточностью улик. Актер настаивал на том, что он взводил курок, но не нажимал на спусковой крючок. Основанием для повторного выдвижения обвинений в убийстве послужила новая экспертиза оружия, из которого был произведен выстрел. Эксперты смогли восстановить поврежденный во время экспертизы ФБР револьвер, из которого стрелял Болдуин, и установить, что выстрелить из него можно было только при нажатии спускового крючка.

В 2021 году на съемках вестерна с участием Болдуина, выступавшего также одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось.