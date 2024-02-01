В Волновахском районе ДНР после обстрела частично нарушено электроснабжение

Электроэнергия отсутствует в поселках городского типа Новотроицкое и Ольгинка

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Перебои с электроэнергией возникли в двух пгт, расположенных в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Это произошло после обстрела, сообщается в Telegram-канале диспетчерской службы администрации района.

"Сегодня <...> в 02:30 (совпадает с мск) вследствие обстрела произошло возгорание в пгт. Новотроицкое. <…> В связи с этим, электроэнергия отсутствует в пгт. Ольгинка и частично в пгт. Новотроицкое", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.