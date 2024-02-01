Google оштрафовали на 800 тыс. рублей за размещение видео о наркотиках и суициде

Роскомнадзор выявил, что запрещенная информация была опубликована на YouTube

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мировой судья оштрафовал компанию Google на 800 тыс. рублей за отказ удалить с Youtube информации о местах, где можно купить наркотики, о способе совершения самоубийства и некоторые другие сведения, запрещенные к распространению в РФ. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"В ходе мониторинга социальной сети YouTube 08.09.2023 и 11.09.2023 Роскомнадзором были выявлены факты непринятия владельцем социальной сети YouTube мер по ограничению доступа к противоправной информации о местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о способах совершения самоубийства", - говорится в документе. Кроме этого, регулятор за указанный период времени выявил ролики с информацией о приобретении алкогольных напитков в ночное время дистанционным способом, об азартных играх, а также видеоматериалы с подстрекательством к участию подростков в несанкционированных массовых мероприятиях. По мнению Роскомнадзора, администрация Google как владелец Youtube не приняла установленных законом мер по удалению данных видеоматериалов.

В начале декабря Таганский суд Москвы признал виновной Google по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и назначил наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей. Компании грозило до 4 млн рублей штрафа. Причину штрафа тогда не назвал ни представитель Google адвокат Павел Багрянцев, ни Роскомнадзор.

Так называемый закон о самоконтроле действует с 21 февраля 2021 года. Это статья 10.6 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Согласно этой норме, на соцсети наложена обязанность мониторить и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию.