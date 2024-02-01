В Омске раскрыли убийство младенца, тело которого нашли в мусорном баке

В совершении преступления подозревают мать новорожденного

ОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Омской области раскрыли убийство новорожденного ребенка, тело которого было найдено 18 декабря 2023 года в мусорном баке в Омске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в преступлении подозревается мать младенца.

"В результате кропотливой работы сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой - это 30-летняя жительница города Омска. <…> По предварительным данным, фигурантка завернула девочку, которая родилась живой и доношенной, в полиэтиленовые пакеты и вместе с иным мусором выбросила в контейнер во дворе дома. Причиной смерти ребенка стала асфиксия", - рассказали в пресс-службе.

После этого женщина отвезла к родственникам в Большереченский район двоих детей, а сама арендовала другую квартиру в Омске, чтобы скрыться от правоохранительных органов. После установления личности и места проживания подозреваемая в убийстве была задержана.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, при допросе женщина пояснила, что ребенок был нежеланным, поэтому она скрывала от всех беременность. После домашних родов в ванной мать дождалась, когда девочка в воде перестала подавать признаки жизни, после чего выбросила тело.

Ранее ТАСС сообщал, что тело ребенка без признаков насильственной смерти было найдено жильцами в мусорном контейнере в десятиградусные морозы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.