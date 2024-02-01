Под Владимиром выявили неправомерное расходование 11 млн рублей из бюджета

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 1 февраля. Уголовное дело возбуждено во Владимирской области по факту злоупотреблениями должностными полномочиями при строительстве водозаборных скважин в городе Лакинске. Выявлено нарушение в расходовании более 11 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении мероприятий национального проекта "Экология". <…> В результате преступных действий нарушены права граждан на получение качественной коммунальной услуги, неправомерно израсходованы бюджетные денежные средства в размере 11,1 млн рублей, цели реализации мероприятий программы "Чистая вода" национального проекта "Экология" не достигнуты, построенные скважины не эксплуатируются, после вмешательства прокуратуры региона потребители получают воду из других скважин", - говорится в сообщении.

Установлено, что между администрацией города Лакинска Собинского района и ООО "Стройтехкомплекс" 13 апреля 2020 года был заключен контракт на сумму 11,1 млн рублей на строительство двух водозаборных скважин для обеспечения качественной питьевой водой более 4,4 тыс. жителей города. Условия контракта исполнены сторонами в полном объеме. "При этом работники органа местного самоуправления и МУП "Водоканал", зная о ненадлежащем качестве воды в водоносном горизонте и необходимости установки системы водоочистки, мер по включению в техническое задание, проектную документацию и договор на строительство артезианских скважин оборудования по очистке воды не приняли", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что также ущерб на 1,3 млн рублей причинен МУП "Водоканал", он связан с произведенным по требованию органов прокуратуры и Роспотребнадзора перерасчетом платы за холодное водоснабжение, а также уплатой штрафных санкций.