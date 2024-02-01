В СК сообщили подробности убийства бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева

По данным ведомства, спортсмен был застрелен в районе Гапцахской улицы

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит из огнестрельного оружия. Спортсмен умер от ранений по пути в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Дагестан.

"По версии следствия, 31 января в вечернее время неустановленное на данный момент лицо, вооружившись огнестрельным оружием, находясь возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, произвело в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался по пути следования в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Дагестану представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

По данным МВД региона, личность подозреваемого установлена, полиция принимает меры к его задержанию.

В социальных сетях сообщается, что убитый был подопечным покойного Абдулманапа Нурмагомедова - отца российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.