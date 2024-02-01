В ДТП в Югре пострадали три человека

На трассе организовано реверсивное движение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Два грузовика и УАЗ столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Трое водителей получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Сегодня утром на 41-м километре автодороги Нягань - Талинка 56-летний водитель грузовика Shacman не выбрал безопасную скорость для движения и наехал на стоящий грузовик "Урал" под управлением 48-летнего водителя. От удара последний въехал в стоящий впереди УАЗ, за рулем которого находился 29-летний мужчина. Все трое водителей травмированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на трассе организовано реверсивное движение из-за ДТП. Все подробности произошедшего устанавливаются.