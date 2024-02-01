В Сызрани произошел пожар в больнице

Эвакуировано 40 человек

ТАСС, 1 февраля. Специалисты тушат пожар в больнице в Сызрани, эвакуировано 40 человек. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Самарской области.

"Загорелось подсобное помещение на первом этаже больницы, площадь пожара - 15 кв. м. [Объявлена] ликвидация открытого горения. Эвакуировано 40 человек", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, пожар возник в здании на улице Астраханской, 41. Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова. Для тушения пожара привлечены 69 человек и 23 единицы техники.