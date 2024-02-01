В подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

Возглавляющий украинскую региональную администрацию Юрий Малашко не уточнил, о каких объектах идет речь

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Несколько инфраструктурных объектов разрушены в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявили в назначенной украинскими властями региональной военной администрации.

"Поступили [сообщения] о разрушении <...> объектов инфраструктуры", - написал в Telegram-канале возглавляющий сейчас украинскую региональную администрацию Юрий Малашко.

Он не уточнил, о каких объектах идет речь.

Ранее кабмин Украины согласовал увольнение Малашко, он остается в должности до подписания указа президентом страны.