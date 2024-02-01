В Забайкалье военнослужащего приговорили к колонии за отказ участвовать в боевых действиях

Суд назначил ему два года и три месяца в колонии-поселении

ЧИТА, 1 февраля. /ТАСС/. Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам и трем месяцам лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

"Военнослужащий, не имея каких-либо препятствий, устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях. <…> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок два года три месяца", - говорится в сообщении.

Мужчина отказался выполнять приказ командира воинской части и не поехал в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.